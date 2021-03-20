В Сирии российские комплексы РЭБ впервые атаковали истребители F-35 ВВС Великобритании

Российские системы радиоэлектронной борьбы начали использовать в Сирии против британских истребителей F-35.

Издание The Times пишет о том, что комплексы РЭБ, развернутые на территории авиабазы «Хмеймим», которая используется российскими военными, глушили F-35, находящиеся на авиабазе на территории Кипра, передает Аvia.pro .

Попытка заглушить F-35 на авиабазе «Акротири» была предпринята с территории Сирии впервые. Сообщается, что применялись комплексы РЭБ, развернутые и в других точках Сирии.





«Единственными двумя враждебными государствами, находящимися достаточно близко, чтобы попытаться заглушить сигналы, были Сирия и Россия, причем Россия считалась единственной страной, способной на это», - отмечается в публикации.

При этом, как сообщает источник западного издания, официально подтвержденной информации о применении российских систем РЭБ против британских истребителей F-35 нет. Тем не менее интерес к их системам защиты у российских военных присутствует, уверены авторы публикации. Для россиян, по их мнению, важно получить информацию об их уязвимых местах. Поэтому не исключено, что действительно была предпринята попытка заглушить их системы навигации, что могло бы иметь негативные последствия, вплоть до крушения и человеческих жертв.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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