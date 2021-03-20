Вблизи Крыма ВСУ подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2

Вблизи Крыма поднят в воздух Bayraktar TB2 армии Украины.

Как стало известно, в районе Херсона украинские военные начали отработку турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, опираясь на данные ресурсов, отслеживающих передвижение авиации.





Так, беспилотник, взлетев из аэропорта под Николаевом около часа дня, совершил полет в Херсонскую область. Bayraktar действует как под руководством оператора, так и самостоятельно. Такие дроны обычно используются для разведки, наблюдения или нанесения ударов.

20 марта заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Доскато заявил, что турецкие БПЛА планируется применить на международных учениях Sea Breeze 2021, которые пройдут летом. На них будут задействованы военные и боевая техника стран НАТО. Пройдут маневры в Черноморском регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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