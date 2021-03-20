Вблизи Крыма ВСУ подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2

Вчера, 21:05

0

Image 16+
Вблизи Крыма ВСУ подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2

Вблизи Крыма поднят в воздух Bayraktar TB2 армии Украины.

Как стало известно, в районе Херсона украинские военные начали отработку турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, опираясь на данные ресурсов, отслеживающих передвижение авиации. 

Так, беспилотник, взлетев из аэропорта под Николаевом около часа дня, совершил полет в Херсонскую область. Bayraktar действует как под руководством оператора, так и самостоятельно. Такие дроны обычно используются для разведки, наблюдения или нанесения ударов.

20 марта заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Доскато заявил, что турецкие БПЛА планируется применить на международных учениях Sea Breeze 2021, которые пройдут летом. На них будут задействованы военные и боевая техника стран НАТО. Пройдут маневры в Черноморском регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Вблизи Крыма ВСУ подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2

Вчера, 21:05

Спецназовец ВСУ обещает убить россиян, которые приедут в Донбасс

Вчера, 16:20

Зеленский отправил на донбасский фронт новые войска

Вчера, 13:10

В Донбассе замечены американские беспилотники

Вчера, 10:00

Комбриг ВСУ: бездумный штурм Донбасса может для украинской армии обернуться большими потерями

Вчера, 01:05

Турецкие инструкторы научат украинских силовиков воевать в городских условиях

19-03-2021, 17:50

ВСУ перебросили в Донбасс 450 танков и 230 РСЗО

19-03-2021, 11:50

ВСУ после получения крылатых ракет могут нанести удары по Донецку и Луганску

18-03-2021, 09:55

Прилепин назвал план завоевания всей Украины вместе с Донбассом

18-03-2021, 07:45

В России приветствовали стремление Украины купить у США истребители F-35

17-03-2021, 22:20

Украина подготовила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для наступления в Донбассе

17-03-2021, 07:05

Зеленский может развязать войну против ЛДНР ради хороших отношений с США

16-03-2021, 23:30

В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

16-03-2021, 13:40

Российские комплексы РЭБ начали глушить ВСУ в Донбассе

16-03-2021, 09:05

Военкор Сладков объяснил странные действия украинских военных в Донбассе

15-03-2021, 23:10

На Украине может быть реализован «югославский сценарий»

15-03-2021, 20:10

Украине предрекли потерю Днепра

15-03-2021, 18:15

Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

15-03-2021, 17:00

Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру

15-03-2021, 11:00

Украина массово подтягивает вооружение и бронетехнику к Крыму

14-03-2021, 22:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров