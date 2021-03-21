В масштабных учениях рядом с Крымом НАТО задействует 18 кораблей

В Черном море проходят учения НАТО в которых задействованы сразу 18 боевых кораблей, а также авиация, в том числе разведывательные самолеты.

Учения «Sea Shield 2021» эксперты называют крупнейшими за последние десять лет учения НАТО рядом с Крымским полуостровом.

Телеграм-канала «Оперативная линия» сообщает, что в этих учения задействованы военные из США, Болгарии, Румынии, Турции, Польши, Испании и Нидерландов. Маневры будут отрабатываться фрегатами, ракетными крейсерами и эсминцами. Общее число привлеченных к учениям военным достигает 2400 человек.





Интересно, что учения начались еще до прибытия всех кораблей к месту сбора, что достаточно необычно. Так, последними к учениям присоединятся американцы. Целью этих учений, судя по риторике НАТО, является сдерживание России в Черноморском регионе.

По мнению экспертов, в ответ на эти учения Россия также проведет маневры, чтобы продемонстрировать Североатлантическому альянсу готовность сдерживать любую угрозу у своих границ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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