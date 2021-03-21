Жданов: У Путина нет денег на большую войну с Украиной

Наступление России на Украину по всем фронтам невозможно в силу трех причин, одна из которых - у Москвы «нет денег». РФ ни финансово, ни экономически, ни в военном плане к масштабным военным действиям не готова. Такого мнения придерживается военный эксперт Олег Жданов.

Специалист считает, что наступления на украинскую территорию не будет ни со стороны Белоруссии (которая и сама этого не допустит, так как слишком зависима от Украины), ни со стороны Крыма.

«Денег нет. Если вице-премьер правительства России по ВПК на брифинге официально заявляет: мы прекращаем покупку танков Т-90 для вооруженных сил России ввиду их дороговизны, то это уже серьезно», – заявил он в своем комментарии украинскому изданию «Обозреватель».

Жданов отметил, что по причине банальной нехватки средств в РФ свернуты или приостановлены «все военные программы».

Вторая причина, по которой полномасштабная война России и Украины невозможна - укомплектованность российской армии. По мнению Жданова, налицо явные проблемы с личным составом, военных не хватает. Да, говорит эксперт, учения «Кавказ-2020» показали, что Россия способна мобилизовать 180 тысяч - однако это только теоретически.

Из-за участия России в ряде военных конфликтов якобы наблюдается огромный отток контрактников.

«Плюс контрактники пошли на лучшие условия в Росгвардию – там выше зарплата, там больше коэффициенты. У них военкомы устраивают облавы возле метро и общаг», – подчеркнул Жданов.

Открытое масштабное наступление армии РФ на Украину окончательно разрушит имидж президента Владимира Путина как «миротворца», и это третья причина, почему стоит исключить вариант войны между странами.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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