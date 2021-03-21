Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед кораблями ВМС США в Черном море

Вчера, 23:20

Ольга Громова

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Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед кораблями ВМС США в Черном море

ВМФ РФ предупредительно отстрелялся по кораблям ВМС США в Черном море крылатыми ракетами. О событии сообщил интернет-ресурс Avia.pro.

По его сведениям, три вошедших в Черное море военных корабля вынудили Москву показать командованию ВМС США, что для обеспечения защиты своих границ Россия пойдет даже на радикальные методы.

Так, фрегат «Адмирал Эссен» отстрелялся крылатыми ракетами «Калибр» в рамках проведения учебных стрельб. Все надводные цели, согласно источнику, поражены. При этом издание не указывает, в каком районе проводились стрельбы. Впрочем, это уже и не столь важно.


Судя по всему, военным США было показано, что проведение военных маневров НАТО «Sea Shield 21» близ российских границ не является сдерживающим фактором. Наоборот, в случае даже незначительной опасности Россия готова ударить «Калибрами» по натовским кораблям, невзирая на то, в каком районе они проводят стрельбы и на каком расстоянии находятся от границ России.

Недавно стало известно, что Черноморский флот России подготовился к военным маневрам НАТО и отправил на боевое дежурство в море шесть своих малозаметных подлодок проекта «Варшавянка».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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