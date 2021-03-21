В США считают ядерную доктрину России сумасшедшей

Вчера, 23:50

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В США считают ядерную доктрину России сумасшедшей

В США назвали ядерную доктрину России сумасшедшей.

Военный обозреватель Марк Эпископос из американского издания The National Interest не исключает, что стратегия ядерной войны Кремля способна обезопасить Россию от внешних угроз. В то же время саму доктрину Эпископос назвал «сумасшедшей». Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Вновь вспомнить о ядерной позиции Кремля заставила появившаяся в непростых отношениях России и США напряженность. Многие годы эксперты расценивали позицию Москвы как «эскалация к деэскалации». У автора же возник вопрос: «является ли это точным описанием ядерной доктрины России?».


Российская военная доктрина нацелена на урегулирование обычного конфликта, применяя угрозы принуждения, в том числе и ограниченное использование ядерного оружия. В этом уверены замминистра обороны Роберт Ворк и зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Джеймс Виннефельд. Такой подход знаком и США, и России. Ядерное оружие может быть применено в конфликтах с изначально провальными миссиями с применением обычного оружия с тем, чтобы добиться мира на более выгодных условиях. Однако, по мнению Эпископоса, любой, кто уверен, что может контролировать ситуацию, «держа за пазухой» ядерное оружие, играет с огнем.

Во времена президентства Трампа популярность «эскалации для деэскалации» значительно выросла. Однако Россия всегда позиционирует себя как не агрессора: в ее концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Удар может быть нанесет только в ответ на реальную угрозу.

В то же время, по словам автора, и Россия, и США способны устроить небольшую ядерную войну при определенных обстоятельствах. По мнению Эпископоса, «от эскалации к деэскалации» является сумасшедшей стратегия ядерной войны России, которая способна заставить всех противников Москвы серьезно задуматься перед проявлением агрессии в ее сторону.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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