Запад начал вести информационную подготовку по захвату Калининградской области. В прессе ряда стран все чаще можно увидеть публикации о «милитаризации» российского региона и исходящей от него угрозы. В принципе, о подобном журналисты писали и ранее, хотя и не так регулярно, но сейчас привычный информационный тон разбавлен новой деталью. В частности, появились прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». По сути, речь идет о прямом захвате, пишет «Взгляд».

Взять хотя бы для примера статью в издании Gazeta Polska. Журналисты с самого начала начинают нагнетать страх и утверждают, что РФ войну с НАТО может начать именно с Калининградской области, которая отличается выгодным стратегическим положением. Авторы публикации уверяют, что Москва в ходе конфликта не остановится ни перед чем и «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия» с целью уничтожения сил Альянса на восточном фланге.

«Можно предположить, что атака... велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы РФ успех в первые часы гипотетической войны», - пишет Gazeta Polska.

Статьи наподобие этой появляются и в других зарубежных изданиях. К примеру, обозреватель Марк Эпископос в публикации для американского журнала National Interest заявляет, что маневры «Запад-2021», которые РФ намерена проводить в сентябре совместно с Минском, будут имитировать эскалацию военного конфликта с условным государством. Главными задачами учений, как полагает Эпископос, станет отработка уничтожения крылатых ракет и беспилотников.

В западных СМИ со ссылкой на военные источники в НАТО открыто говорится о возможности военного нападения на Калининград.

Автор издания Overtdefense.com со ссылкой на НКО «Военно-морской аналитический центр» красочно расписал план «ликвидации российских войск в Калининградской области». Он подразумевает нанесение ракетного удара по месту дислокации «Искандеров» и «Триумфов».

В наземной операции по оккупации Калининградской области ключевая роль отведена армии Польши.

30 января этого года на портале американской организации Center for Naval Analyses опубликовали сценарий, описывающий ликвидацию войсками НАТО четырех основных целей в Калининградской области, в том числе пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных нести ядерное оружие. Также был предусмотрен удар по Балтийскому флоту России...

Самое примечательное, что если НАТО в какой-то момент решится на операцию по захвату Калининграда, общественности это будет преподнесено как акт «вынужденной превентивной защиты».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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