В Минобороны Армении сделали заявление по поводу участия в маневрах НАТО

Флаг Армении в инфографике списка предполагаемых участников военных учений НАТО Defender Europe 2021 натолкнул российского военного журналиста Александра Харченко на мысль, что Ереван собрался принять в них участие. Однако начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян эти догадки опровергает, заявив, что это «дезинформация».





«Министерство обороны Армении не имеет планов участия в маневрах НАТО «Defender Europe-21» и не участвовало в подготовке к их проведению. Вся информация и слухи на эту тему — дезинформация», - заявил Айвазян.

Эти события дали тему для публикации военного эксперта Павла Кухмирова в ForPost о мутной политике Закавказья, в которой правда иногда всплывает на поверхность.

По словам Кухмирова, на официальном сайте европейского и африканского командования НАТО в инфографике журналисты обнаружили, что Армения - союзник России по ОДКБ - собирается принять участие в натовских учениях. Причем, темой этих учений должна стать агрессия против России. Однако Армения принялась опровергать это.

Однако автор публикации вовсе не считает данные догадки «дезинформацией». В доказательство своих мыслей он утверждает, что этот сайт НАТО - «серьёзный ресурс, и шутки там вряд ли практикуются».

«Скорее всего, имело место несколько иное: подобная информация действительно готовилась к публикации (а может, даже и была опубликована), но потом её потёрли. А то, что обнаружили наши военные журналисты, это недотёртое по небрежности. Вот такое действительно бывает. Особенно когда вводные данные меняются в последний момент. Ну, вот оно и выплыло», - уверен журналист.

Все это, по мнению Кухмирова, может свидетельствовать о том, что переговоры об учениях имели место, однако, в последний момент «что-то пошло не так». Возможно, это было поражение армян в карабахском конфликте, «после которого играть в такую «многовекторность» с Россией г-ну Пашиняну стало опасно».

Однако журналист уверен, что подобные контакты с НАТО со стороны армянского военного чиновника - не последние.

«Означает ли это, что подобные контакты он прекратит и что подобных попыток не будет в дальнейшем? Ни в коем случае».

Такие военные игры Армении могут грозить безопасности южных границ России, новому экономическому транспортному коридору из России в Юго-Восточную Азию. Кроме того, возможен слив военной и стратегической информации прямо из ОДКБ вероятному противнику.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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