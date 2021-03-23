Эксперты: длящаяся 10 лет война в Сирии - бизнес-проект США

Сегодня, 05:30

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Эксперты: длящаяся 10 лет война в Сирии - бизнес-проект США

Бизнес-проект США: в России раскрыли причины сирийской войны.

На пресс-конференции в Москве российские эксперты сделали неожиданное заявление: длящаяся вот уже 10 лет война в Сирии - бизнес-проект США. Об этом сообщает РИА «Новый День».

Обычный, на первый взгляд, конфликт между властью и оппозицией, куда со временем вовлеклись и другие страны «бороться за мир», на практике оказался довольно загадочным. А если рассматривать его как «бизнес-проект» США, то многое становится на свои места.


«Сирийский конфликт – детективная история. Что столько лет держится США в Сирии? Почему они не хотят уйти? Когда Трамп заявил, что США устали от Сирии и начал выводить войска, ему быстро дали по рукам. Дело в том, что для определённой части американской военной элиты – Сирия очень выигрышный бизнес-проект. Ничего личного – в первую очередь бизнес», – заявил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта «Вбросам.нет» Андрей Манойло.

Схожей точки зрения придерживается и Глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова, которая считает, что это противостояние большей частью замешано на  экономических интересах США

«Трамп уже сказал, что главное, что их интересует в Сирии – нефть. Они просто захватывают нефтяные месторождения. США ведут войну не против терроризма, а за контроль над государствами, ресурсами и транзитными путями. Терроризм используется как инструмент против сил, которые препятствуют выполнению задачи», – считает эксперт.

По ее словам, Белый дом при президенте Джордже Буше-младшем, прикрывшись терактами 11 сентября 2001 года, под предлогом «глобальной войны с террором получил возможность осуществить передел Ближнего Востока». 

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Абылгазиев обратил внимание, что на САР пересеклись многие геополитические линии и в современном мире Сирия - «последний не павший бастион в серии блицкригов арабской весны».

«Там соприкоснулись интересы всех крупных стран мира. Для США очень важно иметь плацдарм для манипулирования ситуацией на Ближнем востоке, давить на страны Персидского залива и иметь козырь для политических игр на европейском континенте, в том числе против РФ. Важно, что война, которую ведет там США далеко не за мир», – уверен Абылгазиев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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