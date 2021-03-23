Wargonzo: Киев готовится к переброске в Донбасс еще 4 тысяч военнослужащих

Киев готовится к переброске на Донбасс еще порядка 4 тысяч солдат Вооруженных Сил Украины. Такие данные, ссылаясь на свои источники в Кураховке, которая граничит с западными околицами столицы самопровозглашенной ДНР, приводит военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канале Wargonzo.

Отмечается, что в Кураховке (этот населенный пункт подконтрольный Киеву), которая располагается очень близко от Донецка, количество военных за последнее время стало больше минимум на один батальон.

Украинских бойцов расквартировали в 23-ей школе, которая получила известность на востоке Украины среди военных потому, что обладает хорошим бомбоубежищем. Объект, при желании, может вместить порядка 2000 человек.

Всего же, как уверяет Пегов со ссылкой на своих информаторов, ожидается прибытие 4000 военных ВСУ.

«Это активно обсуждают между собой украинские офицеры, отвечающие за размещение и снабжение гарнизона», - отмечает он.

В последние несколько месяцев обсуждается масштабное наступление ВСУ в Донбассе. Киев активно стягивает к линии разграничения военную технику и вооружение, совершает переброску военных, а генералы и полковники не успевают ездить с инспекциями. К наступлению готово все, но оно так и не начато.

Ранее с подачи украинского журналиста Дмитрия Гордона предполагалось, что масштабное наступление ВСУ в Донбассе стартует 15 марта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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