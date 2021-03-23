РФ проигнорировала обращение Турции по Сирии

Вчера, 23:40

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РФ проигнорировала обращение Турции по Сирии

В связи с учащением авиаударов на северо-западе Сирии Турция попросила военной помощи от России, однако до сих пор ответа на просьбу так и не получила. Это может говорить о нарастании противостояния между двумя государствами на территории САР. Об этом сообщает «Евразия Daily».

Так, несколько дней назад город Ках сирийской провинции Идлиб был подвержен обстрелу ракетами. Это привело к ранениям нескольких человек. Протурецкая вооруженная оппозиция заявила, что удары наносила Россия.


Иранские источники утверждают, что целью обстрелов был «рынок топлива», который находится под контролем террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам». Министерство обороны Турции публично попросило Россию остановить атаки по Сирии, однако московское руководство пока никак не комментирует данные просьбы.

Аналитики же считают, что Москва своими действиями пытается подорвать экономические активы группировок, подконтрольных Анкаре.

«У Турции имеется несколько областей на территории САР, где она может подтолкнуть российских военных к выгодным для себя действиям», - считает американский аналитик Николас Герас.

Как известно, самой горячей точкой противостояния России и Турции считает город Айн-Исса, который удерживается курдскими «Отрядами народной самообороны». В этом районе оба государства проводят совместное патрулирование.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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