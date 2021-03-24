Forbes рассказал об украинских «убийцах» российского флота

Авторы американского журнала Forbes предупредили, что береговые ракетные комплексы РК-360МЦ «Нептун», состоящие на вооружении Украины, могут быть крайне опасными в том случае, если российский Черноморский флот нанесет удар по Украине.

Как отмечают эксперты, ракеты «Нептун» могут поразить цель, которая находится на расстоянии до 280 километров.

«Таким образом, Украина может нести угрозу для примерно половины территории Черного моря», - утверждают авторы статьи.

Кроме этого, американские обозреватели порекомендовали украинским властям вкладывать бюджетные средства не в лодки, а именно в ракеты, ведь они являются сильной стороной государства.

Отметим, что ранее российский обозреватель Дмитрий Литовкин сообщил, что модель советской ракеты Х-35, которая находится на вооружении России и Украине, имеет существенные отличия.

Кроме этого, украинское Министерство обороны отмечает, что ВМС государства теперь имеют на своем вооружении образцы берегового мобильного ракетного комплекса с крылатыми ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».

Напомним, что масса ракеты Р-360 комплекса «Нептун» достигает 150 килограммов, а скорость – 900 километров в час.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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