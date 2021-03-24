США для управления беспилотниками используют эсминец-невидимку

Экспериментальный эсминец DDG-1001 «Майкл Монсур» типа «Зумвалт» Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки будет в ходе предстоящих военных маневров использоваться как разведывательно-ударный корабль, применяющий надводные и летающие беспилотники. Использование боевого корабля в новой роли поможет ВМС сложить представление о возможных операциях на флоте во время «войны будущего», пишет «Профиль».

США намерены в будущем включить беспилотники разных типов и классов почти во все морские операции, поэтому маневры, которые состоятся, будут направлены, первым делом, на развитие этой концепции.

«Эти учения будут включать в себя применение множества беспилотных систем и их средств обеспечения, в том числе проект Super Swarm, беспилотные надводные корабли среднего водоизмещения (MDUSV) Sea Hunter и Sea Hawk, БПЛА MQ-8B Fire Scout и MQ-9 Sea Guardian», – приводит слова представителя ВМС сайт института ведомства USNI.

Предполагается, что в обязанности надводных дронов Sea Hunter и Sea Hawk будет поддержка обычных кораблей - на их бортах будет установлено оборудование для проведения разведывательных операций и для ведения борьбы с субмаринами.

С этой же целью могут применяться и беспилотные летательные аппараты MQ-9.

Флагманом предстоящих учений станет эсминец «Майкл Монсур» благодаря своим возможностям управления пилотируемыми и беспилотными аппаратами в многосферных операциях на огромных расстояниях.

Издание подчеркивает, что учения будут обозначены индексом Fleet Battle Problem. Под такими отметками проходят маневры, во время которых планируется отработка совершенно новых и революционных концепций.

Fleet Battle Problem будут первыми учениями с одновременным применением двух надводных беспилотных аппаратов типа MUSV с отработкой их синхронного взаимодействия с надводными кораблями и беспилотниками.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529