Американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint пролетел рядом с Сочи

Сегодня, 15:35

Анна Лисова

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Американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint пролетел рядом с Сочи
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint

Вблизи Сочи пролетел американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint. 

Информация о его полете появилась на портале Flightradar, который собирает информацию о полетах в том числе военных самолетов. 

Судя по опубликованным данным, утром 24 марта RC-135W Rivet Joint вылетел из аэропорта в городе на севере Крита. Изначально он держал курс на север Украины, но над Болгарией резко изменил направление в сторону России. Приблизившись к Сочи, самолет сделал крюк в сторону Крыма. Границу РФ военный самолет не нарушил. 

Это уже не первый полет самолета разведчика ВВС США в Крым. В прошлом году также поступала информация о том, что самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США ведут работу у черноморского побережья России. Участились и полеты американских бомбардировщиков в Балтийском море. 3 марта на перехват В-1В были отправлены Су-27. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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