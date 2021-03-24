В США рассказали о преследовании эсминцев группой неизвестных беспилотников

Сегодня, 18:50

Ольга Громова

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В США рассказали о преследовании эсминцев группой неизвестных беспилотников

В США продолжают расследовать инциденты, которые имели место летом 2019 года. Некоторые подробности случившегося с боевыми кораблями ВМС просочились и в американскую прессу.

Экипажи нескольких эсминцев, в том числе эсминец типа Arleigh Burke USS Kidd (DDG-100), отправили военному командованию рапорта, в которых рассказали о появлении в непосредственной близости от боевых судов группы летательных аппаратов - неопознанных самолетов либо беспилотников.


«Группа неизвестных аппаратов из шести единиц преследовала наш корабль в течение нескольких минут. Потом эти дроны или самолеты стали совершать небезопасные маневры. Мы находились примерно в 100 милях от побережья Калифорнии», - сказано в одном из рапортов.

В том же районе с подобным столкнулись эсминцы «Рафаэль Перальта», «Джон Финн», «Пол Гамильтон», «Рассел» и еще ряд других кораблей.

Военное командование занялось расследованием инцидента и на первом этапе пришло к выводу, что дроны могли быть запущены туристами с острова Чаннел. Но есть одно «но» - они не были похожи на гражданские квадрокоптеры. Кроме того, они могли появиться рядом с кораблями в любое время суток и даже в условиях плохой видимости. «Преследование» эсминцев ВМС США продолжалось при этом не менее 1,5 часа.

The Drive пишет, что «новые инциденты произошли уже в ходе расследования». Все произошло по уже накатанному сценарию - кто-то слишком уж дерзко управлял беспилотниками.

«Дроны могли преодолевать расстояние около 100 миль. Озадачивает и то, что дроны действовали скоординированно. А их было в иные моменты по 6 единиц в воздухе. Как мог обычный оператор осуществлять такие маневры, да ещё и ночью в условиях плохой видимости?» - задаются вопросом журналисты.

В ходе расследования отрабатывалась версия, что беспилотники были запущены во время секретных тренировок американских военных с острова Сан-Клименте, но ФБР не нашло ее подтверждения. Поэтому не исключено, что речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности. А расследование, как говорится, продолжается...

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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