Atlantic Council: вернуть отношения США и Украины в нормальное русло будет непросто

Вчера, 21:40

Ольга Громова

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Atlantic Council: вернуть отношения США и Украины в нормальное русло будет непросто

Вернуть американо-украинские отношения в нормальное русло будет непросто - и первые несколько месяцев Джо Байдена на посту президента это уже показали. Хотя Киев в лице Зеленского в своем стремлении добиться не то, что встречи с главой Белого дома, а телефонного разговора, готов зайти далеко. Однако беседа пока невозможна, и сомневаться не приходится, что главная причина - вмешательство Украины в президентские выборы США (история с пленками Деркача и сыном Байдена, - Авт.) Однако за океаном не осталось незамеченным стремление президента, который еще пару лет назад был звездой 95-ого квартала.

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст в своей статье для Atlantic Council похвалил «Зе» за то, что, надеясь на разговор с Байденом, он за последние несколько месяцев попытался реализовать столько реформ, сколько не смог за, без малого, два года.


«Зеленский последовательно стремится расчистить место для улучшения отношений с Вашингтоном. Учитывая совпадение интересов и ценностей США и Украины, двусторонние отношения будут становиться все ближе по мере укрепления администрации Байдена. Однако такие дела, как преследование Рожковой и ликвидация активов «Приватбанка», могут замедлить продвижение Зеленского к свободе и демократии. А это не отвечает интересам ни США, ни Украины», - пишет Хербст.

Он также высоко оценивает такой шаг, как закрытие Зеленским трех телеканалов в Украине, которые были подконтрольны соратнику президента РФ Путина Виктору Медведчуку.

«Эти каналы являлись проводником кремлевской дезинформации и частично финансировались за счет средств оккупированного Донбасса», - вещает Хербст.

В целом же, уверен экс-посол США в Украине, американские и украинские интересы пока можно удовлетворить даже без разговора двух президентов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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