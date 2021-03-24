Fox News: США, возможно, инкогнито руководят некие игроки

В США усомнились, что 78-летний Джо Байден является истинным руководителем страны.

Напомним, немногим ранее Белый дом потребовал вместо привычного упоминания о нем как «администрация Байдена», использовать новое - «администрация Байдена – Харрис». Свой комментарий такого требования дали на американском телеканале Fox News.

По словам ведущего эфира Такера Карлсона, Байден фактически публично передал часть своих полномочий вице-президенту. В связи с этим Карлсон задался вопросом, когда подобное происходило ранее. Ответ нашелся тут же: вообще никогда.

По мнению коллег ведущего, возможно, действующая администрация американского президента на самом деле вообще «третий срок Барака Обамы». Или же государством инкогнито руководят некие игроки.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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