Экономисты предупредили о росте цен на товары первой необходимости в России

Финансовый аналитик и экономический эксперт Виталий Калугин рассказал о том, что в России грядет рост цен на необходимые товары. Эксперт предположил, что эти события тесно связаны с подорожанием топлива. Об этом сообщает «URA.RU».

Ранее представители Независимого топливного союза сообщили о резком скачке цен на бензин, который может составить 14%. Но руководитель российского топливного союза Евгений Аркуша утверждает, что его стоимость поднимется в пределах 5%, так как цена не должна превысить уровень инфляции.

«Цены на бензин будут продолжать свой рост, что приведет к подорожанию товаров. Стоимость поднимется на те товары, удельная цена которых и так не велика. То есть под удар попадут товары первой необходимости», - отмечает Виталий Калугин.

Глава института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев считает, что рост цен на бензин повлечет за собой рост цен на все остальные товары. Он отметил, что транспортные издержки заложены в цене на любой продукт.

«Вот есть у производителя товар, но его же нужно как-то довезти до потребителя. Видимо, стоимость продукта будет отличаться в зависимости от месторасположения производителя. А вот продовольственные товары я бы отнес в группу риска», - считает Николаев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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