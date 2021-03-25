Военные эксперты назвали ливийский план США против РФ заведомо провальным

Военные эксперты сочли «ливийский план» США против РФ заведомо провальным. Речь о событиях десятилетней давности, когда авиация атаковала ПВО ближневосточного государства. Аналитики подчеркивают, что этот план не может быть реализован сегодня, так как он является недееспособным, а между Ливией 2011 года и Россией 2021 года - огромнейшая разница.

Ливия тогда не могла должным образом защитить свою воздушную границу по периметру, а техника, которая имелась на вооружении, была дряхлой и морально устаревшей.

Удар 112 американских «Томагавков» обернулся огромными потерями, так как ракеты не удавалось вовремя засечь, не говоря уж об их уничтожении.

Крылатые «Томагавки» буквально изничтожили ПВО Ливии, после чего на сцену театра боевых действий вышли самолеты Вашингтона и его европейских партнеров. Бомбардировщиками были сброшены на Триполи порядка 50 бомб.

Зарубежные военные обозреватели считают, что Пентагон, отмечая десятую годовщину этих событий, преследовал главную цель — желание продемонстрировать своим союзникам по Альянсу возможность издалека ударить крылатыми ракетами по РФ без вхождения в зону действия ее систем ПВО.

Демонстративный пролет пары В-1B Lancer и пары В-2 Spirit над Исландией, Гренландией и Великобританией должен был стать намеком Москве на возможность повторения «ливийского плана».

Американцы не придумали ничего нового, уверен военный эксперт Юрий Кнутов, и вот почти полвека РФ приходится отражать учебные атаки крылатых ракет и бомбардировщиков.

Американские военные почему-то в упор не принимают во внимание возможности российских сил противовоздушной обороны, о которых Ливия 2011 года могла лишь мечтать. Применение даже не самых современных российских систем в Сирии уже не раз доказывало, что они могут эффективно отражать ракетные атаки американцев. Поэтому «ливийский план» США не может быть применим к России, пишет ФАН.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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