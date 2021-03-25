Defence 24: РФ развернула на Донбассе устаревшие РЛС

Автор польского издания Defence 24 заявил о том, что Россия развернула на территории Донбасса радиолокационные установки.

Он предполагает, что это говорит о подготовке к захвату восточной Украины, пишет Военное обозрение.

По его словам, то, что на Донбассе развернуты системы радиолокационного оповещения зафиксировала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российские системы, утверждается в публикации, размещены в районах Дебальцево, Горловки, Донецка, Алчевска и Бугаевки, несмотря на то, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не являются частью РФ.





То, что РЛС появились в зоне, которая давно закрыта для полетов, удивила польского эксперта. Он предположил, что РФ хочет вести слежку за летательными аппаратами ОБСЕ.

Стоит отметить, что использование радиолокационных систем не является нарушением Минских договоренностей. Тем не менее, поскольку РЛС развернули российские военные, пишет польский эксперт, это указывает на несоблюдение заключенных соглашений.

Но при этом, по его словам, развернутые РЛС устаревшие и отличаются от тех, которые находятся на вооружении российской армии. В частности, в районе Донецка появилась РЛС «Дунай». Более опасным, утверждает польский эксперт, является размещение в районе Моспино трех комплексов радиоэлектронной борьбы, таких как Р-330 «Житель», РБ-636АМ2 «Свет-КУ» и Р-934У «Синица».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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