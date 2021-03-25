Израиль случайно раскрыл месторасположение своих секретных военных баз

Армия обороны Израиля немного запятнала свою репутацию в связи с недавним инцидентом, в ходе которого было случайным образом раскрыто точное местоположение военных. Самое примечательное, что и секретных тоже.

Как говорится в публикации газеты Haaretz, виновником инцидента признано одно из подразделений израильской армии. Командование тыла обнародовало на государственном портале специальную карту центров тестирования на коронавирус. Но вот ведь незадача - перед тем, как стать достоянием общественности, она не была проверена.

В результате в открытом доступе находились сведения не только о гражданских объектах, но также и локации с названиями военных объектов Армии Израиля, в том числе базы ВВС и военной разведки.

Примечательно, что военные даже ничего не знали о сливе до тех пор, пока журналисты не отправили в армию соответствующий запрос. Только после этого засекреченные объекты перестали отображаться на карте.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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