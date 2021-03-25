Пять лет назад Дамаск вернул контроль над замком Пальмиры

Сегодня, 18:10

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Пять лет назад Дамаск вернул контроль над замком Пальмиры
Источник фото: istockphoto.com

Операция по освобождению древнейшей цитадели города Пальмира была успешно завершена 25 марта 2016 года. После ожесточенных столкновений удалось выбить бандитов из исторического объекта мирового значения.

Памятник архитектуры был последним опорным пунктом боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) на пути к центру города с западного направления. Замок, занесенный в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 23 мая 2015 года находился под контролем бандитов. Радикалы занимались разграблением оставшихся ценностей и уничтожением исторических объектов.

Наступление на замок началось со взятия под контроль вершины холма, с которого открывается вид на цитадель. За неделю до операции ВКС России нанесли удары по террористам термобарическими боеприпасами. Наступление велось предельно осторожно, чтобы не повредить историческое сооружение. 

По словам участников сражения за Пальмиру, замок, как и другие стратегические объекты города, был зачищен от террористов ИГ бойцами «ЧВК Вагнера». Только после этого в цитадель вошли сирийские войска.

Взятие под контроль исторического строения открыло путь войскам для дальнейшего наступления и освобождения всего города 27 марта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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