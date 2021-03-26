Эксперт назвал три наиболее вероятных сценария на Донбассе

Сегодня, 09:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперт назвал три наиболее вероятных сценария на Донбассе

Политический социолог Сергей Баранов спрогнозировал возможные сценарии развития событий на востоке Украины. 

Он отметил, что существует несколько вариантов того, как далее будет жить Донбасс. 

Наиболее вероятным вариантом событий на линии прикосновения эксперт считает усиление противостояния до уровня жестких военных действий. Бои могут идти с большим количеством убитых как со стороны Украины, так и со стороны ополченцев, защищающих непризнанные республики. В итоге будет подписано соглашение, возможно в формате предыдущих Минских соглашений.  

Менее вероятным эксперт считает широкое вмешательство российских войск. В случае больших потерь со стороны непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Россия может поддержать их и ввести войска. В перспективе ЛДНР могут войти в состав России. 

Еще менее вероятным политолог называет вариант, при котором между Россией и Западом начнется война на территории Украины. Произойдет это, если Россия начнет масштабное наступление на Украину и попытается занять территории до Днепра. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Украина на учениях отработала ракетные удары по российским военным базам в Крыму

Сегодня, 09:45

Эксперт назвал три наиболее вероятных сценария на Донбассе

Сегодня, 09:40

Defence 24: РФ развернула на Донбассе устаревшие РЛС

Вчера, 13:35

Forbes рассказал об украинских «убийцах» российского флота

24-03-2021, 08:00

Wargonzo: Киев готовится к переброске в Донбасс еще 4 тысяч военнослужащих

23-03-2021, 15:00

Украинские БТР, отправленные отбивать Крым, сломались на полпути к полуострову

23-03-2021, 05:50

Жданов: У Путина нет денег на большую войну с Украиной

21-03-2021, 08:15

Вблизи Крыма ВСУ подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2

20-03-2021, 21:05

Спецназовец ВСУ обещает убить россиян, которые приедут в Донбасс

20-03-2021, 16:20

Зеленский отправил на донбасский фронт новые войска

20-03-2021, 13:10

В Донбассе замечены американские беспилотники

20-03-2021, 10:00

Комбриг ВСУ: бездумный штурм Донбасса может для украинской армии обернуться большими потерями

20-03-2021, 01:05

Турецкие инструкторы научат украинских силовиков воевать в городских условиях

19-03-2021, 17:50

ВСУ перебросили в Донбасс 450 танков и 230 РСЗО

19-03-2021, 11:50

ВСУ после получения крылатых ракет могут нанести удары по Донецку и Луганску

18-03-2021, 09:55

Прилепин назвал план завоевания всей Украины вместе с Донбассом

18-03-2021, 07:45

В России приветствовали стремление Украины купить у США истребители F-35

17-03-2021, 22:20

Украина подготовила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для наступления в Донбассе

17-03-2021, 07:05

Зеленский может развязать войну против ЛДНР ради хороших отношений с США

16-03-2021, 23:30

В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

16-03-2021, 13:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров