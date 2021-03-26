Эксперт назвал три наиболее вероятных сценария на Донбассе

Политический социолог Сергей Баранов спрогнозировал возможные сценарии развития событий на востоке Украины.

Он отметил, что существует несколько вариантов того, как далее будет жить Донбасс.

Наиболее вероятным вариантом событий на линии прикосновения эксперт считает усиление противостояния до уровня жестких военных действий. Бои могут идти с большим количеством убитых как со стороны Украины, так и со стороны ополченцев, защищающих непризнанные республики. В итоге будет подписано соглашение, возможно в формате предыдущих Минских соглашений.





Менее вероятным эксперт считает широкое вмешательство российских войск. В случае больших потерь со стороны непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Россия может поддержать их и ввести войска. В перспективе ЛДНР могут войти в состав России.

Еще менее вероятным политолог называет вариант, при котором между Россией и Западом начнется война на территории Украины. Произойдет это, если Россия начнет масштабное наступление на Украину и попытается занять территории до Днепра.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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