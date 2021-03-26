Украина на учениях отработала ракетные удары по российским военным базам в Крыму

Сегодня, 09:45

Анна Лисова

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Украина на учениях отработала ракетные удары по российским военным базам в Крыму

Украинские СМИ сообщили о том, что ВСУ отработали удар по российским базам в Крыму. 

В последние несколько недель Украина перебрасывала дополнительные силы к российской границе. На расстоянии прямого удара от нескольких военных баз были развернуты пусковые ракетные установки, передает Аvia.prо

Ситуацию с учениями украинских военных у Крыма прокомментировали обозреватели китайского издания Soha. Они отмечают, что действия ВСУ достаточно откровенно указывают на то, что украинская армия готова атаковать полуостров. 

На этих учениях были задействованы пусковые установки БМ-30 «Смерч». Они применялись на учениях, в рамках которых отработали удары по российским военным объектам в Крыму. Также в учениях были задействованы системы ПВО малой дальности «Оса-АКМ», которые могут сбивать беспилотники. 

В Киеве не стали комментировать цели учений ВСУ у границ Крыма. Но, как отмечают эксперты, подобные действия явно не способствуют стабилизации ситуации. При этом Киев понимает, что если бы ВСУ пошли в наступление, ответ РФ будет жестким и решительным. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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