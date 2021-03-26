Мать удерживаемой в США россиянки попросила помощи у ФЗНЦ

Проблемой удерживаемой в США гражданки РФ займется Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Россиянка Мира Тэрада два месяца не может вернуться домой после окончания срока тюремного заключения.

Уроженка России была задержана на территории Финляндии 15 декабря 2018 года после прибытия из Санкт-Петербурга. Ее арестовали и спустя полгода передали властям США. При экстрадиции потеряли документы, поэтому она сейчас не может вернуться в РФ.

Мать Миры обратилась в ФЗНЦ, чтобы добиться возвращения дочери. Глава фонда Максим Шугалейпообещал помочь соотечественнице.

«Мира, по идее, должна уже быть в России… Не случилось, американские власти не торопятся ее отпускать. И очевидно, чтобы лучше «запомнила» великую страну — решили напоследок россиянку заморозить. Я сам прошел через многое. Постараюсь помочь, чем и как могу», – заявил он.

С самого начала этой истории причастность Миры к наркоторговле и отмыванию денег вызывала немало вопросов. В суде она рассказала, что ее муж занимался незаконной деятельностью, а она просто воспользовалась деньгами со счетов его компании для оплаты квитанций.

Источник фото: fznc.world

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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