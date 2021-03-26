Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России

Сегодня, 21:15

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Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что для США война в Донбассе является средством для решения ряда внутренних и внешних проблем. Он упомянул, что с начала года обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась. Увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах указывают на подготовку к наступлению на  Донбасс. ДНР и ЛНР располагают сформированными вооруженными силами, которые составляют два армейских корпуса, сообщает эксперт. Речь идет о 30-35 тысячах человек.

ВСУ вместе с Нацгвардией и другими частями и подразделениями — достаточно большая группировка (около ста тысяч). На данный момент технологически Украина в некоторых своих областях имеет превосходство. ВСУ располагает поставляемыми из  США  системами боевого управления, а также беспилотниками. Но в целом армия Украина с техникой, танками, боевыми машинами пехоты, артиллерией советского образца является классической армией конца 20 века.

 

К  этому надо добавить очень невысокую мотивировку. В ВСУ желающих воевать не так много. 

Эксперт считает, что кроме России, республики Донбасса никто не поддержит.

Большая война для Киева чрезвычайно опасна. Украина ее просто не выдержит: запасов средств вооружений, боеприпасов, ГСМ на  войну у нее просто нет. Эксперт  отмечает, что Европа не желает никакого продолжения войны, им не нужен новый конфликт.


Америке плевать на Украину, и можно предположить, что Россия не ограничится тем, что просто будет помогать, а, скорее всего, будет готова дойти до Приднестровья. Украину ждет, конечно, раздел и распад, как когда-то Польшу. Такая война делает Россию в глазах мирового сообщества окончательно агрессором. Опустится железный занавес, и Россия окажется в ситуации  1980 года. В таком случае США получит геополитического противника, против которого можно десятилетиями сражаться.

Для Украины идеальной была бы ситуация выхода из Минских соглашений, то есть ситуация очень короткой и быстрой войны. Эксперт также отметил, что Украина все-таки бросится вперед или ее спровоцируют. По мнению Шурыгина, США без колебаний отправят Украину в войну против России. Сложившаяся ситуация  сделает Россию ответственной за эту войну.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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