The New York Times: КНР больше не уважает США

Власти Китая уверены: позиции США в мире очень пошатнулись и в настоящее время страна выживает за счет остатков своей «американской исключительности». Во время последней встречи высокопоставленных дипломатов США и КНР в Анкоридже на Аляске представитель Китая заявил, что былого уважения к США нет, поэтому и их критика Пекину не страшна. Об этом пишет газета The New York Times.

В то же время, по мнению автора, Пекин также делает плохие вещи, поэтому необходимо искать золотую середину.

«...Китай делает плохие вещи. Он нарушает обещания по поводу автономии Гонконга, отправляет уйгуров в лагеря и наказывает за инакомыслие. И США не хотят быть такими же. Но должно быть что-то посредине — между авторитарным правительством, которое говорит всем, что делать, и представительным правительством, которое вообще ничего не делает», - указал автор.

И в то же время он охарактеризовал разницу между странами так: «Китай видит проблему и разбирается с ней. Они строят дамбу. США же спорят о том, как ее переназвать... Да, у Китая есть огромные проблемы. Его лидеры не повод для гордости, но они фокусируются на настоящих показателях успеха».

Американские же политики, считают в New York Times, пришли к власти путем махинаций ради победы определенной партии и после они не работают, а прикрываются популистскими ужимками.

На встрече дипломатов двух стран китайский министр иностранных дел Ян Цзечи смело заявил, что «США не имеют должной квалификации, чтобы говорить с Китаем с позиции силы». Причем, по мнению китайцев, такого же мнения и остальной мир.

Автор The New York Times в чем-то согласен с позицией Пекина, однако предупреждает, что не нужно бросаться словами: «Аккуратно. Некоторые из ваших дипломатов звучат ужасно самонадеянно. Как говорится, гордыня предшествует уничтожению, а высокомерность — упадку. Америка до сих пор преуспевает во многих областях».

Есть у него и призывы к своим согражданам: «Мы должны вернуться к формуле нашего успеха и удвоить наши усилия».

А для этого нужно приложить усилия в различных направлениях - от законов до привлечения самых энергичных и умных иммигрантов.

«Американские идеалы проникли во все мировые институты в XX веке, потому что США были могущественны. А Америка была могущественна, потому что в большинстве случаев воплощала свои идеалы в жизнь. Но если США продолжат действовать прежним образом — «так глупо, как им хочется» — тогда их влияние уменьшится, а вместе с этим и влияние американских идеалов. Влияние США на Китай и остальной мир будет постепенно угасать, как бы громко американцы ни скандировали: «США! США! США!». Поэтому США стоит сделать так, чтобы победить в той Олимпиаде, которая имеет значение», - заключил автор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529