Новая помощница главы Минздрава США продвигает инициативу легализации операций по смене пола для несовершеннолетних детей.

Несколько дней назад впервые в истории Соединённых Штатов трансгендер получил высокую должность в правительстве – помощником главы Минздрава стада доктор Рейчел Левин, от рождения получившая имя Ричард. Новый помощник министра выступила в поддержку гормональной терапии и операций по смене пола для детей с гендерной дисфорией, не достигших половозрелости.

Многие американцы, в том числе и высокопоставленные чиновники, не поддержали её позицию. Так, сенатор Рэнд Пол назвал идею Левин моральным сумасшествием. Подавляющее большинство американских граждан, как показывают опросы, крайне отрицательно относятся к таким вмешательствам в жизни детей.

Инициативу Левин в своём ТГ-канале прокомментировал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, не одобрив идею чиновницы. По его словам, помощница американского министра, по факту, предлагает узаконить детскую кастрацию, что можно с уверенностью назвать посягательством на будущее граждан США. Бизнесмен также упомянул недавние президентские выборы в США, которые, по мнению многих экспертов, сфальсифицировали демократы.

Пригожин отметил, что, как отец троих детей, он не завидует американским родителям, попавшим в действительно сложное положение, и соболезнует им, так как очень скоро в США могут легализовать детскую кастрацию.

«Сначала демократы украли у граждан США выборы, но им этого было мало. Теперь они хотят посягнуть на святое – на мужское достоинство будущих поколений американцев» - подчеркнул предприниматель.

«Благодаря американскому Минздраву и доктору Рэйчел Левин скоро отрезание половых органов в Америке будет так же распространено, как удаление молочных зубов. Американцы, берегите яйца!» - резюмировал своё послание Евгений Пригожин с традиционной иронией, предупредив об угрозе, нависшей над всеми гражданами США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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