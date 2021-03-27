Новая помощница главы Минздрава США продвигает инициативу легализации операций по смене пола для несовершеннолетних детей.
Несколько дней назад впервые в истории Соединённых Штатов трансгендер получил высокую должность в правительстве – помощником главы Минздрава стада доктор Рейчел Левин, от рождения получившая имя Ричард. Новый помощник министра выступила в поддержку гормональной терапии и операций по смене пола для детей с гендерной дисфорией, не достигших половозрелости.
Многие американцы, в том числе и высокопоставленные чиновники, не поддержали её позицию. Так, сенатор Рэнд Пол назвал идею Левин моральным сумасшествием. Подавляющее большинство американских граждан, как показывают опросы, крайне отрицательно относятся к таким вмешательствам в жизни детей.
Инициативу Левин в своём ТГ-канале прокомментировал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, не одобрив идею чиновницы. По его словам, помощница американского министра, по факту, предлагает узаконить детскую кастрацию, что можно с уверенностью назвать посягательством на будущее граждан США. Бизнесмен также упомянул недавние президентские выборы в США, которые, по мнению многих экспертов, сфальсифицировали демократы.
Пригожин отметил, что, как отец троих детей, он не завидует американским родителям, попавшим в действительно сложное положение, и соболезнует им, так как очень скоро в США могут легализовать детскую кастрацию.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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