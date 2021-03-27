Украинский политолог Бушанский: США оставили Украину один на один с Россией

Вчера, 22:30

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Украинский политолог Бушанский: США оставили Украину один на один с Россией

Соединенные Штаты поддерживают Киев лишь на словах. На деле они не готовы к реальному противостоянию с Россией и, фактически, оставили Украину одну, без какой-либо поддержки. Об этом в статье для журнала «Страна» пишет украинский политолог Валерий Бушанский.

Специалист напомнил, что последние санкции Вашингтона против Москвы оказались абсолютно неэффективными и, по сути, бесполезными. Эксперт также обратил внимание на введенные против главного спонсора Зеленского, олигарха Игоря Коломойского, ограничения.


«В их фокусе — действия Коломойского времен противодействия «российской агрессии». Тогда администрация Обамы с вице-президентом Джо Байденом призвала «не поддаваться на провокации». А и.о. президента Турчинов уверял, что ВС Украины — это только 5000 бойцов. Коломойский вправлял мозги Кернесу и формировал добровольческие батальоны», — задается вопросом Бушанский.

Анализируя некоторые события, автор статьи приходит к выводу, что США перестали оказывать поддержку Украине и бросили ее один на один в противостоянии с Москвой. Впрочем, считает он, возможно это даже к лучшему.

«Теперь мы сами, а это значит, что в лучшем случае нам никто не будет мешать, — хороший повод для оптимизма», — оптимистично подытожил политолог.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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