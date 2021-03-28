Sohu: США хотят ограничить доступ России к Северному морскому пути

Сегодня, 07:05

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Sohu: США хотят ограничить доступ России к Северному морскому пути

Китайские аналитики обозревателя «Sohu» раскрыли план США по противодействию доступа России к Северному морскому пути. Эксперты предупредили Москву о предполагаемой новой провокации США, которая на этот раз коснется непосредственно Северного морского пути.

Аналитики китайского издания «Sohu» определили, что Вашингтон попытается оспорить право России на контроль Северного морского пути. Учитывая радикальную антироссийскую позицию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, перезагрузки диалога между Россией и США, а тем более прихода к обоюдным компромиссам, ждать однозначно не стоит. 

«Россия должна готовиться к тому, что США нанесут удар по Северному морскому пути — Вашингтон не раз публично высказывал свою заинтересованность этой зоной, которая приобрела стратегическое значение как для России, так и США. На фоне инцидента с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и полностью перекрыл движение судов по Суэцкому каналу, весь мир обратил внимание на Северный морской путь. Мировое сообщество определило, что это неплохая альтернатива Суэцкому каналу и этот путь гораздо удобнее для доставки товара из Азии в Европу», - указано в публикации «Sohu». 

Аналитики указали, что наибольшую выгоду от пользования Северным морским путем получит в первую очередь Россия, чего никак не желают допустить США. 

«Вашингтон будет всеми силами пытаться оспорить законное право России на контроль над Северным морским путем. Не исключено, что для этого будут задействованы самые агрессивные пути, в том числе и военные», - резюмировали эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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