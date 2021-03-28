Россия готовит ответ НАТО на провокации бомбардировщиков B-1B и B2

Сегодня, 07:25

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Россия готовит ответ НАТО на провокации бомбардировщиков B-1B и B2

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 переброшены к границам НАТО.

Аvia.pro сообщает, что Ту-95 могли быть передислоцированы в Мурманскую область в качестве ответной меры на провокации со стороны НАТО в северных широтах.

Телеграмм-канала «Записки охотника» пишет о том, что на северный аэродром Оленья под Мурманском с авиабазы Энгельс перебросили 3 стратегических бомбардировщика Ту-95 (позывные 16323 / 16324 / 16325). 

Как отмечают эксперты, это могло стать ответом России на проведение НАТО учений, в рамках которого отрабатывались глобальные удары по территории России с задействованием бомбардировщиков B-1B Lancer и B-2 Spirit. 

Источник сообщил о том, что пока переброшены к границам НАТО три стратегические бомбардировщика РФ. Но их количество может вырасти. 

В Минобороны РФ официально не комментировали передислокацию военных самолетов. Но ранее в Москве не раз заявляли о том, что Россия готова ответить на любые провокационные действия НАТО. 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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