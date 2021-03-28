Украинские Bayraktar TB2 отработали удар по системам ПВО РФ в Крыму

Украина отработала атаку на средства противовоздушной обороны России в Крыму, использовав закупленные у Турции ударные БПЛА Bayraktar TB2. В этом уверены авторы издания АвиаПро.

В основу заметки легла карта полета, которую опубликовало агентство Минобороны Украины «АрмияInform». Украинское СМИ рассказывало об испытании дронов и выполнении ними задач по маневрированию.

Беспилотники взлетели из военного полигона на материковой части Украины и долетели до Тендровской косы - это остров, который находится в Черном море и на котором расположен военно-морской полигон, где проходят тренировки сил ВМС Украины.

Авторы АвиаПро утверждают, что украинские беспилотники «провели довольно серьезную провокацию против РФ у границ с Крымом».

«Реальное приближение к российским границам остаётся неизвестным, так как при выполнении полета транспондеры беспилотников периодически прекращали работу», - говорится в новости.

Между тем не исключено, что Украина на самом деле «обкатывала» беспилотники. Возможно, даже те, которые были поставлены Турцией Киеву в этом месяце через ВВС дружественного Анкаре Катара.

В масштабном наступлении, которое готовится на ополченцев на востоке Украины, дронам может быть отведена ключевая роль.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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