В Киеве грозятся установить границу на Азовском море

В эфире украинского ТВ экс-заместитель главы Госгидрографии Украины, юрист Богдан Устименко заявил, что для Киева важно принять морскую стратегию, чтобы очертить свои границы в Азовском море.

По его мнению, установление процедуры морской границы между Украиной и Россией расширит для украинской армии операционную зону и позволит бойцам ВСУ стрелять в российских военных, пишет издание Вести Крым.

«Необходимо инициировать установление процедуры морской границы между Украиной и Россией. Это важно», - заявил он.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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