Foreign Affairs: новый союз должен укрепить мировую демократию по-американски

Сегодня, 21:40

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Foreign Affairs: новый союз должен укрепить мировую демократию по-американски

Сегодня стремиться к глобализации западного миропорядка и появлению мира, в котором будут исключительно демократические страны, уже нереально. Время однополярности закончилось, пишет издание Foreign Affairs. Мир нуждается в новом союзе. Но в каком?

Авторы издания сразу отметают союз Америки и Китая, по сути, не что иное, как G-2, в котором бы Вашингтон и Пекин вместе наблюдали бы за поддержанием взаимоприемлемого международного порядка. Отмечается, что даже если бы обе страны смогли ослабить усиливающееся соперничество и стали бы лучшими союзниками, большая часть мира все равно бы выпала из их поля зрения.


«Концепция Pax Sinica («Китайский мир») тоже не работает. В обозримом будущем у Китая не будет ни возможностей, ни стремления возглавить мировой порядок. Сейчас, к примеру, его основные геополитические амбиции ограничиваются Азиатско-Тихоокеанским регионом», - поясняют аналитики.

Что касается Штатов, то даже если они захотят двигаться по пути стратегического отступления, останутся державой первого ранга еще как минимум несколько десятилетий, уверяют они. Но альтернатива все равно необходима.

Что же предлагают на западе? Создать глобальный концерт. Это, как отмечается в статье, не панацея, но все же лучше, чем НАТО или другие организации и союзы.

«Концерт Европы» сохранил мир на десятилетия после своего создания, но, отмечается, это не спасло Францию и Великобританию с Россией в Крымской войне. РФ сейчас снова в ссоре со своими соседями из-за Крыма.

«Один из форматов возможного концерта — нормандская группа, состоящая из Франции, Германии, России и Украины — пока не смог разрешить противостояние из-за Крыма и Донбасса.
Однако глобальный концерт все же лучший и наиболее реалистичный способ усилить координацию между великими державами, поддержать международную стабильность и продвигать порядок, основанный на действующих нормах», - говорится в статье.

Проще говоря, продвигать демократию по-американски...

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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