Турция готова вмешаться в ситуацию на Донбассе и помочь Украине в захвате ДНР и ЛНР

Турция готова предоставить украинской армии, которая планирует захватить территории ДНР и ЛНР, всю необходимую помощь, в том числе и военную. Об этом пишет издание «Соха», ссылаясь на украинские СМИ. Примечательно, что турецкая сторона еще недавно опровергала намерения вмешиваться в вооруженный конфликт на Донбассе.

Киев поблагодарил Анкару за последовательную поддержку, включая непризнание Россией аннексии Крыма, предоставление материальной, технической и финансовой помощи ВСУ, а также за подготовку проекта намерения Украины вступить в НАТО. Как подчеркнул командующий ВСУ, Киев заинтересован в более полной поддержке Турцией стратегической дорожной карты по присоединению Украины к Североатлантическому альянсу.

Надо сказать, что вмешательство Турции в вооруженный конфликт может поставить точку в существовании ДНР и ЛНР, но за самопровозглашенные республики Донбасса может вступиться Россия.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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