Соловей: Москва получила предупреждение по Донбассу о последней войне

Сегодня, 10:05

0

Image 16+
Соловей: Москва получила предупреждение по Донбассу о последней войне
Российский политолог Валерий Соловей

Российский политолог Валерий Соловей проанализировал ситуацию на Востоке Украины и заявил, что Кремль получил предупреждение о недопустимости участия в конфликте на Донбассе. Эксперт сообщил, что Вашингтон намекнул Москве, что такое участие России может стать «последним», передает «Южный федеральный».

Эксперт Валерий Соловьев прокомментировал обострение ситуации на Донбассе, и спрогнозировал дальнейшие действия России. По его словам, начало действительно большой войны на Донбассе маловероятно, о чем говорят два фактора.


«Во-первых, произошло серьезное боевое укрепление украинской армии, которая получила не только турецкие беспилотники, но и опытных инструкторов НАТО, которые провели с ВСУ ряд тренировок. Во–вторых, Вашингтон послал Москве предупреждение, что если Россия вмешается в конфликт на Донбассе, то это станет последним для РФ. Не исключено, что это всего лишь риторическое преувеличение, однако то, что НАТО определенно вмешается в конфликт на Донбассе в случае активизации российской стороны, это почти доказанный факт», - заявил политолог.

Примечательно, что Валерий Соловьев неоднократно высказывал резонансные предположения, которые затем не подтверждались — к примеру, активно прогнозировал «скорый уход» с поста президента РФ Владимира Путина, который якобы имел очень тяжелое заболевание. Однако это предсказание так и осталось недоказуемым, и не привело к сказанному результату.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Соловей: Москва получила предупреждение по Донбассу о последней войне

Сегодня, 10:05

Foreign Affairs: новый союз должен укрепить мировую демократию по-американски

Вчера, 21:40

В Киеве грозятся установить границу на Азовском море

Вчера, 16:50

Россия готовит ответ НАТО на провокации бомбардировщиков B-1B и B2

Вчера, 07:25

Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России

26-03-2021, 21:15

Политолог Дугин оценил медийный удар Китая по Европе

26-03-2021, 17:25

Обострение отношений между Россией и Турцией в Сирии может вылиться в проблему для Москвы

26-03-2021, 15:35

Политолог Марков: Запад в лице НАТО, США и ЕС выходит на более агрессивный этап

26-03-2021, 11:05

Американские эксперты: Миром должны править шесть ведущих держав, включая Россию

26-03-2021, 00:35

Соловьев: Вашингтон готовится применить к Москве силовой сценарий агрессии

25-03-2021, 23:50

Namdalsavisa: противостояние Востока и Запада делает Норвегию мишенью России

25-03-2021, 10:20

Котенок: под Ростовом у границы с Украиной замечены военные эшелоны

24-03-2021, 20:00

США вынашивают план сорвать крупные оружейные контракты России

23-03-2021, 16:20

Баранец сообщил о побочных эффектах антироссийской пропаганды в Прибалтике

22-03-2021, 14:45

Fox News: Джо Байден заставил Путина открыто смеяться над США

22-03-2021, 10:30

Запад намерен дискредитировать стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021»

21-03-2021, 00:40

Президент Азербайджана пригрозил РФ и Армении открытым конфликтом

20-03-2021, 17:00

Жириновский предложил ударить по Украине ракетами

20-03-2021, 11:15

Россия развернула танки и спецподразделения ВДВ на границе с Украиной

20-03-2021, 09:35

Американцы рассказали об усталости Европы от Украины

19-03-2021, 19:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров