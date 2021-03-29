Соловей: Москва получила предупреждение по Донбассу о последней войне

Российский политолог Валерий Соловей проанализировал ситуацию на Востоке Украины и заявил, что Кремль получил предупреждение о недопустимости участия в конфликте на Донбассе. Эксперт сообщил, что Вашингтон намекнул Москве, что такое участие России может стать «последним», передает «Южный федеральный».

Эксперт Валерий Соловьев прокомментировал обострение ситуации на Донбассе, и спрогнозировал дальнейшие действия России. По его словам, начало действительно большой войны на Донбассе маловероятно, о чем говорят два фактора.

«Во-первых, произошло серьезное боевое укрепление украинской армии, которая получила не только турецкие беспилотники, но и опытных инструкторов НАТО, которые провели с ВСУ ряд тренировок. Во–вторых, Вашингтон послал Москве предупреждение, что если Россия вмешается в конфликт на Донбассе, то это станет последним для РФ. Не исключено, что это всего лишь риторическое преувеличение, однако то, что НАТО определенно вмешается в конфликт на Донбассе в случае активизации российской стороны, это почти доказанный факт», - заявил политолог.

Примечательно, что Валерий Соловьев неоднократно высказывал резонансные предположения, которые затем не подтверждались — к примеру, активно прогнозировал «скорый уход» с поста президента РФ Владимира Путина, который якобы имел очень тяжелое заболевание. Однако это предсказание так и осталось недоказуемым, и не привело к сказанному результату.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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