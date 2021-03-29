Американский спутник впервые обнаружил российскую АПЛ «Белгород» с ядерной торпедой «Статус-6»

Космический аппарат США впервые в истории смог засечь российскую атомную подводную лодку «Посейдон», которая может нести ядерную торпеду «Статус-6». Такое вооружение иногда называют «апокалипсисом», поскольку торпеда может создавать обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами на территории противника, передает «Avia.pro».

В распоряжении США оказались спутниковые снимки российской подводной атомной лодки проекта «Посейдон», которая располагается на территории Северодвинска. На спутниковой фотографии видны и параметры российской подлодки, которая действительно поражает своими размерами. Несмотря на то, что данная субмарина пока находится в Северодвинске без непосредственно ядерной торпеды «Статус-6», однако согласно программе Минобороны РФ, она будет оснащена ядерным «апокалипсисом» уже в ближайшее время.

Эксперты предположили, что одна из российских АПЛ с ядерной торпедой в арсенале будет постоянно пребывать в арктических водах, а вторая будет контролировать Дальний Восток. В случае возможных провокаций со стороны НАТО, Россия оперативно задействует подлодки, которые моментально нанесут удар как по восточному, так и западному побережью США. Ожидается, что в перспективе будут созданы и специальные базы для российских подлодок «Посейдон», откуда подводные беспилотники смогут запускаться без участия самих субмарин — однако официального подтверждения от Минобороны РФ пока не последовало.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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