США отправили на войну в Донбасс 35 единиц бронетехники

Не менее 35 единиц бронетехники США отправили Украине и сейчас ВСУ могут использовать ее для укрепления своих позиций в Донбассе.

Об этом рассказывает информационно-новостное агентство Avia.pro .

Снимки бронеавтомобилей, прибывших в порт Одессы из США на борту морского судна появились в Сети.

Судя по этим фото, Украина получила из США значительное количество бронеавтомобилей. По некоторым данным, их может быть не менее 35 единиц.





Риторика Вашингтона подтверждает, что США не будут препятствовать тому, чтобы эта техника использовалась ВСУ против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. А это значит, что с большой долей вероятности американские бронированные автомобили вскоре появятся в демаркационной зоне на Донбассе.

СМИ отмечают, что обстрелы на линии разграничения не останавливаются. Но до масштабной наступательной операции пока дело не дошло. Хотя эксперты не исключают, что это может произойти уже в ближайшее время, как только Запад даст добро Киеву на ее проведение.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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