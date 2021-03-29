США выдавали «Фабрики троллей» Сороса в Гане и Нигерии за «руку Москвы»

Сегодня, 13:15

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США выдавали «Фабрики троллей» Сороса в Гане и Нигерии за «руку Москвы»

Спецслужбы США через фонд миллиардера Джорджа Сороса создали в ряде стран Африки «фабрики троллей» и предприняли попытку выдать их работу как «российское вмешательство» в американский избирательный процесс.

В середине марта прошлого года Министерство юстиции США сняло с компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, обвинения во «вмешательстве» в американские президентские выборы. Однако вскоре телеканал CNN опубликовал новый сюжет о «руке Москвы».В нем утверждается, что группа россиян якобы создала в Гане и Нигерии «фабрики троллей», агитирующих голосовать за Дональда Трампа. Корреспондент Кларисса Уорд лично летала в Африку, чтобы заснять за работой граждан, занимающихся антиамериканской пропагандой. 

Альтернативную версию предоставил журналистам Федерального агентства новостей один из сотрудников «фабрики» Сет Виреду. По его словам, в 2019 году с ним на связь вышел работник фонда Open Society (Фонд «Открытое общество»), учрежденного финансистом Джорджем Соросом. Данная организация активно сотрудничает со спецслужбами США, если поступает выгодное с финансовой точки зрения предложение. Виреду получил задание встать во главе общественной организации, цель которой заключается в защите афроамериканцев на территории США. По этой версии американские «фермы троллей» были созданы по приказу Сороса. 

В опубликованном ФАН видеоинтервью Виреду рассказал, что нанял 15 человек. Они создали примерно 50 аккаунтов в Instagram и Twitter. Однако вскоре главе «фермы» поручили новую миссию – сосредоточить силы сотрудников на поддержке Дональда Трампа и его избирательной кампании. Однако Виреду и его подчиненные ответили на это отказом из-за якобы плохого отношения республиканца к темнокожим. В связи с этим африканцы вопреки приказу кураторов стали поддерживать его конкурента Джо Байдена. 

Владельцам «фермы» данная инициатива не понравилась, поэтому они сдали своих подчиненных ганской Службе безопасности. Те, в свою очередь, изъяли у «троллей» всю офисную технику, а самого Виреду посадили за решетку. 

Журналисты ФАН полагают, что слух о «русском следе» - дело рук членов фонда Open Society, которые для достижения данной цели воспользовались услугами журналистов CNN.

Фото: instagram.com / @clarissawardcnn

«Именно в тот самый момент ко мне подошла Кларисса Уорд и начала говорить со мной по-русски. Скажите мне, если бы вы были журналистом и понятия не имели бы, что происходит, с чего было бы вам подходить ко мне, говорить по-русски и спрашивать о каких-то русских людях, которых я не знаю? В итоге я понял, что американские СМИ, не знаю, кто конкретно из них замешан, но Кларисса Уорд — номер один в этом списке, она, ее команда и другие американские СМИ спланировали эту акцию. Они использовали меня, чернокожего, чтобы повесить все это на Россию. Я уверен, что именно так это произошло и что об этом должен знать каждый», — резюмировал Виреду.

Из его слов следует, что Фонд Сороса нанял группу африканцев для создания фейковых «фабрик троллей», а после, чтобы спецслужбы могли заявить о «российском вмешательстве», показали их в подконтрольном СМИ. Однако никто не учел, что большинство афроамериканцев выступает за Байдена, поэтому не станет агитировать за Трампа. Более подробно об этой и других махинациях читайте в расследовании ФАН.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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