Блокировка российских аккаунтов указывает на связи Facebook и Twitter с NED

Для того чтобы оправдать существование 18-ти спецслужб, в Вашингтоне постоянно придумывают новых врагов, с которыми необходимо бороться. На сегодняшний день таковым предложили сделать Россию. С помощью этого власти США рассчитывают достичь двух целей: оправдать наличие огромного количества спецслужб и сдержать развитие РФ.Федеральное агентство новостей ознакомилось с перепиской сотрудников «Национального фонда демократии» (NED), обсуждавших тему раскрутки «вмешательства» РФ в президентские выборы США. Очевидно, что с этим у офицеров NED возникли проблемы. По его словам, у него закончились темы для антироссийской пропаганды.

«Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в России может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан», — пишет сотрудник фонда.

По предположению ФАН, «мистером Скэггзом» является заместитель председателя NED, конгрессмен Дэвид Скэгз. Само письмо написано 12 августа 2020 года.

Спустя месяц после обращения офицера NED к вышестоящему руководству в соцсетях Facebook и Twitter появились сообщения о сотнях заблокированных российских аккаунтов. Причиной назвали «вмешательство» в американские выборы. Подобные совпадения редко являются случайностью.С расследованием ФАН о том, как США прикрывали свои махинации на прошлогодних выборах, можно ознакомиться по ссылке .

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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