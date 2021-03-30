Американский адмирал: реальная война между США и Китаем начнется из-за Тайваня

Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис прокомментировал вероятность вступления США в вооруженный конфликт с Китаем из-за Тайваня. По словам адмирала, военный исход конфликта является вполне вероятным, так как Китай неоднократно пытается оккупировать Тайвань, с чем никак не может смириться Вашингтон.

Отставной американский адмирал и экс-командующий Европейским военным командованием США Джеймс Ставридис указал, что реальная война между США и Китаем — это самый логичный исход конфликта за Тайвань. Ставридис даже указал примерную дату боестолкновения — по его мнению, противостояние с Китаем начнется в ближайшие 5 лет.

«Да, существует высокий риск такого конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайвань там выступает в качестве одной из точек, где конфликт может вспыхнуть. Командующий ВМС США на этом театре возможных военных действий в последние дни неоднократно заявлял, что он крайне обеспокоен возможностью вооруженного столкновения в ближайшие пять лет», - отметил американский генерал.

Ставридис подчеркнул, что своей внешнеполитической деятельностью Китай «дестабилизирует ситуацию», и провоцирует США на принятие более радикальных мер. По мнению адмирала, Пекин продолжает нарушать права человека, включая и международное право, в связи с чем США крайне важно выбрать себе надежных партнеров в кампании по «сдерживанию Китая».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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