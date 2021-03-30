NI: ржавые корабли ВМС США подрывают репутацию Вашингтона

Сегодня, 00:00

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NI: ржавые корабли ВМС США подрывают репутацию Вашингтона

Американские журналисты обозревателя «The National Interest» указали, что ржавый вид кораблей ВМС США сильно подрывает авторитет американского флота на международной арене.

Автор публикации Джеймс Холмс подчеркнул, что банальная ржавчина, которая покрыла борта американских кораблей, вызвала серьезные дипломатические затруднения командования ВМС США.

Аналитик «The National Interest», публицист Джеймс Холмс сообщил, что ржавые американские корабли являют собой «удручающий вид», и явно не способствуют укреплению авторитета страны в международном сообществе.


«Плохо сохранившиеся военные корабли США — это не только свидетельство небрежности в уходе и некомпетентности обслуживающего персонала флота. Данный факт выявляет серьезные изъяны в американском флоте, который начинают презирать на международной арене», - заявил публицист.

Эксперт вспомнил о недавнем заходе десантных кораблей USS Boxer и USS Fort McHenry в один из немецких портов — на бортах этих кораблей была отчетливо видна ржавчина, которую никто не удосужился закрасить. Журналисты тут же предали широкую огласку данному инциденту, и разместили фотографии с удручающим внешним видом американских кораблей по мировым СМИ.

«Неряшливый внешний вид внушает влиятельной аудитории, что военно-морские силы США не являются ни другом, которого стоит уважать, ни врагом, которого стоит бояться. Внешний вид американского корабля всегда имеет важнейшее стратегическое и политическое значение. Если мы хотим сохранить военный авторитет и влияние, таких ситуаций просто не должно быть. ВМС США должен поддерживать свой имидж, и поддерживать высокую планку, которая была задана изначально», - резюмировал журналист.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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