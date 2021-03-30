Президент Литвы вслед за Байденом оскорбил Путина

Президент Литвы вслед за Байденом назвал Путина «убийцей».

Недавно американский лидер Джо Байден нелицеприятно высказался в адрес Владимира Путина, обозвав его «убийцей». 29 марта в таком же русле высказался и президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает издание BNS.

У Науседы корреспондент спросил:

«Вы, как и Джо Байден, можете назвать Владимира Путина убийцей?».

Науседа ответил:

«К сожалению, да».

И даже выдержал при этом паузу, как его американский коллега.

Более того, литовский президент отметил, что мог бы высказаться и жестче, принимая во внимание некоторые факты.

«Я вижу множество признаков, которые демонстрируют открытое наплевательство, назовем это так, на ценности цивилизованного мира, неуважение права наций на самоопределение, неуважение к территориальному суверенитету соседей», — заявил Науседа.

При этом президент Эстонии обвинил Россию в эскалации конфликта на юго-востоке Украины: там, почти в центре Европы снова идет война и гибнут люди. К тому же в самой России преследуется оппозиция.

«Режим, очевидно, дрожит перед лицом усиливающейся оппозиции, пытается задушить любое оппозиционное движение в зародыше, преследует самым жестоким образом лидеров оппозиции. Видим, что происходит с Навальным, хотя это только вершина айсберга, что мы видим в этой истории», - комментирует Науседа.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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