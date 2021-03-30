В США объяснили успехи армии ЦАР в борьбе с боевиками

Сегодня, 08:50

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В США объяснили успехи армии ЦАР в борьбе с боевиками

Успехи Центральноафриканской Республики в борьбе с вооруженными группировками во многом связаны с помощью России и Руанды.Так ситуацию в республике оценил политический обозреватель и бывший сотрудник Госдепа США Майкл Спрингманн. Его слова представлены в статье издания Nouvelles+.

По мнению бывшего дипломата, миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) за годы деятельности в африканской стране так и не изменила ситуацию. Представители международной организации не смогли улучшить положение, поскольку структура используется для оказания давления на местное правительство.

Бывший сотрудник Госдепа США Майкл Спрингманн

В то же время, Спрингман оценил эффект от сотрудничества центральноафриканского руководства во главе с президентом Фостен-Арканжем Туадера с Россией и Руандой. Он считает, что партнеры помогли республике добиться ощутимых успехов борьбе с боевиками.

За последние месяцы армия ЦАР (FACA) вернула под контроль правительства ряд населенных пунктов, а также важнейших инфраструктурных объектов. Успехи местных вооруженных сил связаны с работой российских инструкторов, которых некоторые журналисты связывают с «ЧВК Вагнера».

Обученные россиянами подразделения армии ЦАР продолжают операцию против действующих на территории страны вооруженных группировок.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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