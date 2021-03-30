США свои гиперзвуковые ракеты разместят в Тихом океане

Пентагон определился с ударным вооружением, которым будут оснащаться новейшие эскадренные миноносцы типа «Замволт». Военно-морские силы США затребовали вариант модернизированных кораблей с пусковыми установками для гиперзвуковых ракет, поскольку нынешние шахты оказались не того размера. Вашингтон рассчитывает на то, что с помощью усовершенствованных «Замволтов» он и дальше будет сохранять господство в мировом океане.

Эпопея с выбором оружия для этих кораблей затянулась более чем на десять лет.

Вначале в планах значилась установка на каждом корабле двух электромагнитных рельсотронов. Но проект провалился еще до воплощения в жизнь, поскольку подсчеты показали, что на оружие бы ушла вся мощность бортовых генераторов. Если объяснять просто, такой эсминец с рельсотронами был, по сути, плавучим лафетом для пушки, который бы «отключался от сети» после каждого произведенного выстрела.

Позже появился вариант использования двух 155-миллиметровых артиллерийских орудий AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы с дальностью стрельбы до 148 км. Они отличались реактивной точностью, но значительно удорожали реализацию проекта.

«Проект обходился все дороже, число планируемых «Замволтов» постепенно сокращалось, и руководство ВМС это неимоверно беспокоило. Фактически у суперэсминцев не было вооружения, оправдывавшего их существование. 80 «Томагавков» в установках вертикального пуска — явно недостаточно для кораблей ценой более 4 миллиардов долларов - каждый», - пишет РИА Новости.

Решение проблемы пришло довольно неожиданно и с неожиданной стороны. Его подсказала Москва, которая принялась активно развивать гиперзвуковое вооружение.

Сверхскоростную ракету морского базирования IRCPS, носителем которой должны стать АПЛ типа «Вирджиния» и «Замволты», которые будут бороздить просторы Тихого океана, США планируют вывести на испытания уже к концу нынешнего года.

IRCPS, как предполагается, превратится в морскую версию сухопутного комплекса LHRW. Скорость, которую сможет развивать - свыше 5 Махов, а дальность - порядка 3-4 тысяч километров.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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