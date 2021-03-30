В ответ на вероятное наступление ВСУ в Донбассе армия России может ударить по Киеву

Если Украина начнет наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то Россия может нанести удар по Киеву.

Информационный ресурс Avia.pro опубликовал мнение эксперта, который предполагает, что Россия станет на защиту своих граждан, проживающих на территории ЛДНР.

По данным, которые прозвучали из разных источников, только в ДНР проживает до 250 человек, получивших паспорт РФ. Власти самопровозглашенной республики верят, что Россия не оставит из без защиты. Поэтому в случае агрессии со стороны Украины, Москва может ответить ударом по ее территории, в том числе и по Киеву.

При этом власти ДНР говорят о необходимости предоставить возможность получить паспорт РФ всем жителям республики, которые изъявляют такое желание.

Стоит отметить, что эксперты предлагают начать выдачу паспортов и жителям юго-востока Украины, чтобы снизить число граждан, которые могут быть мобилизованы в случае военных действий против ЛДНР и России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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