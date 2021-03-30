Норвегия поддержит США при нападении на Россию

Норвегия может поддержать США в случае военного противостояния с Россией, используя свои подводные лодки.

Политика Норвегии по отношению к России в последние годы становится все более враждебной, пишет Взгляд.Ру .

Еще со времен окончания Второй мировой войны эта страна стоит на стороне США в противостоянии с Москвой. И после краха СССР политика Осло касательно России не изменилась. Норвежцы непрерывно расширяют участие американских войск в учениях и принимают у себя реально опасные для России американские бомбардировщики.





Одной и причин такой позиции Норвегии по отношению к РФ может быть статус острова Шпицберген. Возможно, Осло надеется взять под свой контроль и ту часть, которая сейчас является российской.

К тому же, как отмечают российские эксперты, в Европе многие политики строят свою карьеру на русофобии, пользуясь психопатическим отношением к России со стороны Запада.

Еще во времена СССР Норвегия развивала свой подводный флот, чтобы противостоять Москве. И чтобы усилить свое слово в возможном конфликте между РФ и Западом, Норвегия решила закупить новые неатомные подводные лодки.

Построит эти субмарины для Осло Германия. Они будут оснащены управляемыми противовоздушными ракетами IDAS, которые смогут поражать воздушные цели. Также на эти субмарины могут поставить и управляемые ракеты, созданные на базе Kongsberg NSM.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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