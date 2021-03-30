Обнародованы подробности необъявленной войны, которую ведут США

Ведущий обозреватель The Cipher Brief Уолтер Пинкус утверждает, что в настоящее время ВС США ведут необъявленную войну ниже уровня открытого вооруженного конфликта в разных частях мира не только в киберпространстве, но также на земле и в воздухе. Вывод был сделан в минувший четверг после слушания в Комитете Сената по вооруженным силам.

Сенатор Том Коттон напомнил присутствующим, что 20 января президент Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан издали директиву, которая лишила его полномочий на проведение определенных военных операций за пределами Сирии, Ирака и Афганистана. Он призвал присутствующих в этом не сомневаться. Ибо, как подчеркнул Коттон, Совет национальной безопасности официально подтвердил существование директивы. Также он поинтересовался у участников слушаний, какие проблемы подтолкнули к появлению такого документа.

«В этом вопросе Коттон, бывший армейский офицер, служивший в Ираке, вел себя весьма лукаво. Существует долгая, тревожная история, когда президенты и сотрудники Белого дома брали на себя руководство военными операциями. Например, во время администрации Обамы, когда удары дронов по предполагаемым террористам, как утверждается, решались самим президентом», - объясняет Пинкус.

Впрочем, во времена Трампа многое изменилось. Он наделил широкими полномочиями Центральное командование.

Директива Байдена / Салливана вызывает глубокую озабоченность у конгрессменов. Они допускают, что она окажет влияние на контртеррористические удары дронов.

В целом же на слушаниях военные вели себя довольно сдержанно и призывали не распространяться на эту тему и обсудить ее на закрытых слушаниях. Тем не менее глава Командования специальных операций генерал армии Ричард Д. Кларк все же выдал то, что, возможно, и не следовало бы.

«У США сейчас почти 5000 сил специальных операций, развернутых в 62 странах. Это число снизилось на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, и в настоящее время происходит ребалансировка, так что почти 40 процентов сосредоточены на соревновании великих держав, а остальные 60 процентов продолжают заниматься борьбой с терроризмом», - заявил он.

Дело в том, что несколько лет назад Конгресс разработал малоизвестные программы, которыми санкционировал военную поддержку США боевых операций за рубежом.

Обозреватель в этом контексте вспоминает программу 127 Echo – она финансирует секретные операции иностранных сил либо отдельных лиц, которые оказывают помощь американским военным за рубежом. Программа стартовала с фонда в размере 10 миллионов долларов в год, но выросла примерно до 100 миллионов долларов.

«В 2018 году Конгресс утвердил так называемый орган 1202 для поддержки иностранных сил, помогающих спецназу США в санкционированных нерегулярных войнах или операциях в «серой зоне», которые не достигают порога традиционного вооруженного конфликта», - говорится в публикации.

Орган 1202 создавался в реальности для перекрытия перехода США от борьбы с терроризмом к так называемому «соревнованию великих держав».

Использование 1202 Authority может включать секретные операции. Как, например, возведение островов в Южно-Китайском море или поддержка марионеточных сил на востоке Украины.

«Короче говоря, ВС США сражаются с врагами по всему миру посредством кибернетического и традиционного оружия, однако большинство деталей засекречены, и все это делается ниже уровня объявленной вооруженной войны», - резюмировал военный обозреватель.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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