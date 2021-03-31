FAZ: Натовские танки застревают в туннелях на пути в Прибалтику

Сегодня, 08:50

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FAZ: Натовские танки застревают в туннелях на пути в Прибалтику

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на мнение бывшего командующего американской армией в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса рассказывает о том, что в случае крупномасштабной передислокации своих войск в Прибалтику НАТО ожидают серьезные проблемы. 

По словам генерала, в 2014 году, после «аннексии» Крыма он был вынужден усиленно тренировать свои подразделения для того, чтобы они могли оперативно проникнуть на восточный фланг Североатлантического альянса. И здесь Ходжес столкнулся с большими проблемами.

Сначала из строя вывело очень долгое заполнение таможенных форм, после в шок повергли дороги и мосты, которые не были предназначены для перевозки тяжелой техники. В некоторых местах железнодорожных путей и вовсе не было. Но самым вопиющим стал случай, когда генерал вместе со своими танками застрял в туннеле.

Уже давно Прибалтика является для НАТО ахиллесовой пятой, так как защитить данный регион от России крайне сложно. В случае наступления, русские возьмут эту часть под свой контроль всего за 60 часов. В связи с этим Альянс должен разработать вариант быстрой переброски своих войск. На данный момент имеется 2 пути переправки военных в Прибалтику.


В первом случае рассматривается транспортировка армии из норвежского порта в Осло через Швецию в Эстонию. Однако в связи с низкой пропускной способностью региона может произойти задержка длиною в 2-3 недели, что уже является проблемой.

И второй путь – это пройти по суше из Германии в Польшу, а оттуда – в Литву. Но и здесь есть риск. Войска вынуждены будут проходить через «сувалкский коридор», ширина которого около 60 километров. Если в этом месте военные застрянут, это приведет к критическим последствиям.

В конечном счете, основной проблемой переброски войск в Прибалтику является инфраструктура.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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