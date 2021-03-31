В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет комплекса «Искандер»

В Азербайджане заявили, что Армения все же применяла ракеты «Искандер». Об этом сообщил в интервью Caliber.az представитель агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Он рассказал, что обломки ракеты «Искандер» были обнаружены 15 марта в ходе разминирования города Шуша, и в ходе обезвреживания боеприпасов, выявленных на его территории.

Обломки «Искандеров», по словам представителя ANAMA были обнаружены в точках с координатами 39°45'38.10«N 46°44'33.90»E и 39°45'27.80«N 46°45'25.80»E.

Проверив опознавательный номер найденной ракеты 9М723, установили, что это ракета комплекса «Искандер». Это можно проверить даже по данным из открытых интернет-ресурсов.

Обнаруженные обломки указывают на то, отмечают в ANAMA, что Армения применяла «Искандеры» в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью минувшего года.

Споры вокруг применения «Искандеров» идут с момента окончания военных действий. В Армении военные заявляют, что не применяли эти комплексы. Ранее руководство Азербайджана также сообщало, что не располагает доказательствами того, что Ереван осуществлял пуски «Искандеров» во время последнего конфликта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529